В Херсоні СБУ затримали зрадника, який працював в окупаційному "МВС": подробиці

СБУ викрила в Херсоні чергового колаборанта, який співпрацював з ворогом. Цього ж разу зрадник працював в окупаційному "МВС".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зрадником виявився колишній посадовець розформованої державної автомобільної інспекції. На початку повномасштабного вторгнення колаборант підтримав росіян. Після захоплення Херсону він добровільно співпрацював з ворогом й отримав "посаду" в місцевій окупаційній поліції.

"Так він увійшов до складу створеного агресором "Главного управления Министерства внутренних дел Херсонской области". В окупаційному органі його призначили "инспектором батальона патрульно-постовой службы". Після цього він "ніс службу" із вогнепальною зброєю та відповідним "посвідченням" російського зразка", - пише пресслужба.

Під час очолювання "посади" зрадник здійснював "рейди" по території міста для виявлення учасників руху опору. Під час "облав" росіяни затримували містян, грабували та вивозили їх до місцевої катівні.

Після звільнення міста зрадник намагався втекти на лівий берег Дніпра, однак його було своєчасно викрито та затримано.

Фото: в Херсоні СБУ затримали зрадника, який працював в окупаційній "МВД" (t.me/SBUkr)