СБУ вручила підозри двом клірикам МП на Закарпатті за пропаганду СРСР

Деталі справи

Правоохоронці зібрали докази антиукраїнської діяльності настоятеля храму та священник чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму і поширювали пропаганду колишнього СРСР.

Фігуранти публічно поширювали через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла.

Що їм загрожує

Задокументовано факти оприлюднення ними ворожого контенту на власних сторінках у соціальних мережах. Експертизи підтвердили факти злочинної діяльності кліриків.

Фото: СБУ оголошує підозри (facebook.com/SecurSerUkraine)

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували для пропаганди кремлівських наративів.

На підставі зібраних доказів обом клірикам повідомлено про підозру за фактом поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.

"Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", - пише СБУ.

Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Діяльність УПЦ Московського патріархату

Минулого року Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

Спершу суд арештував митрополита Павла, але пізніше він вийшов з-під варти під заставу.

Додамо, що з початку повномасштабної війни спецслужба викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію.