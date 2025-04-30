СБУ вночі відпрацювала дронами по заводу у Володимирській області: джерела розкрили деталі

Вибухи у Росії

У Росії регулярно фіксуються вибухи на нафтобазах, електропідстанціях, військових складах та заводах оборонного призначення. Ці "інциденти" відбуваються як у прикордонних областях, так і в глибині країни, зокрема поблизу Москви.

Частина атак є результатом операцій Служби безпеки України (СБУ) та інших українських спецслужб, які активно застосовують дрони для ураження стратегічних цілей ворога. Такі удари спрямовані на послаблення логістики та військової інфраструктури Росії.

Наприклад, на початку квітня дрони СБУ атакували російський завод "Промсинтез", який є одним з провідних в Росії у виробництві вибухівки.

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