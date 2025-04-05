Дрони СБУ вдарили по великому заводу в Росії, який виробляє вибухівку, - джерела

Дрони Служби безпеки України атакували російський завод "Промсинтез". Це одне з провідних в Росії виробництв вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

На підприємстві, за даними джерел, зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загоряння. Керівництво заводу було змушене зупинити технологічні процеси. "СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями", - наголосило поінформоване джерело в СБУ.

Як зазначають джерела РБК-Україна, вночі ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області. Цей завод - один з провідних в Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин (амонал, амоніт, грануліт).

Вибухи в Росії

Нагадаємо, в ніч на 5 квітня у кількох районах Росії пролунали вибухи. У російському Міноборони заявили, що над територією РФ нібито збили 49 безпілотників.

Російські пабліки писали, щоб був атакований завод із виробництва оптоволокна у столиці Мордовії - Саранську. Глава Мордовії визнав атаку на Саранськ. Росіяни також заявили про атаку на промислове підприємство в Чапаєвську Самарської області, там виникла пожежа.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначав, що невідомі дрони уразили важливий об'єкт російського ВПК - підприємство АТ "Оптиковолоконные Системы" у місті Саранськ. Продукція цього заводу активно використовується в системах управління, зв’язку та передачі даних, зокрема у розгортанні захищених каналів зв’язку для армії Росії, управлінні дронами.

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