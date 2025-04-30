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СБУ ночью отработала дронами по заводу во Владимирской области: источники раскрыли детали

Иллюстративное фото: СБУ ночью отработала дронами по заводу во Владимирской области (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

В ночь на 30 апреля дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали Муромский приборостроительный завод во Владимирской области Российской Федерации (РФ).

Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.

Завод, как рассказывают источники специализируется на производстве:

  • средств зажигания боеприпасов;
  • комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации России.

Во время атаки на заводе прозвучало пять взрывов. Предварительно известно о поражении двух зданий и пожаре.

Муромский приборостроительный завод находится под санкциями Украины и Европейского союза, поскольку играет важную роль в обеспечении военной агрессии России против Украины. СБУ, в свою очередь, решили немного расширить эти санкции.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории РФ", - добавил источник.

 

Взрывы в России

В России регулярно фиксируются взрывы на нефтебазах, электроподстанциях, военных складах и заводах оборонного назначения. Эти "инциденты" происходят как в приграничных областях, так и в глубине страны, в частности вблизи Москвы.

Часть атак является результатом операций Службы безопасности Украины (СБУ) и других украинских спецслужб, которые активно применяют дроны для поражения стратегических целей врага. Такие удары направлены на ослабление логистики и военной инфраструктуры России.

Например, в начале апреля дроны СБУ атаковали российский завод "Промсинтез", который является одним из ведущих в России в производстве взрывчатки.

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