Взрывы в России

В России регулярно фиксируются взрывы на нефтебазах, электроподстанциях, военных складах и заводах оборонного назначения. Эти "инциденты" происходят как в приграничных областях, так и в глубине страны, в частности вблизи Москвы.

Часть атак является результатом операций Службы безопасности Украины (СБУ) и других украинских спецслужб, которые активно применяют дроны для поражения стратегических целей врага. Такие удары направлены на ослабление логистики и военной инфраструктуры России.

Например, в начале апреля дроны СБУ атаковали российский завод "Промсинтез", который является одним из ведущих в России в производстве взрывчатки.

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