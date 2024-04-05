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У російському Енгельсі пролунали вибухи

П'ятниця 05 квітня 2024 06:01
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У російському Енгельсі пролунали вибухи Фото: в Енгельсі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У російському Енгельсі Саратовської області вночі 5 квітня пролунали вибухи. У місті розташований військовий аеродром, з якого обстрілюють Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві чати.

Учасники чату повідомляють про вибухи, що сталися близько 5 ранку. За їхніми словами, спочатку був вибух, після спрацювала сирена.

"Був відстріл. Потім бахнув. Тепер сирена", - написала одна з учасниць чату.

Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів, які чують у різних районах Енгельса.

"Ви теж чули у Київському районі вибух?", - написали місцеві.

"Доброго ранку. Я в Пробудження живу тут прямий будинок завібрував", - написав один із учасників.

Деякі користувачі нарікають на ранній час.

"Чому завжди треба саме о 5-й ранку те, що за схильності до раннього пробудження", - пишуть у чаті.

У мережі з'явилось відео вибухів.

Вибухи в Енгельсі

В Енгельсі знаходиться військова авіабаза. Там базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС, які завдавали ударів по Україні.

Це не перший удар по аеродрому. Раніше ми писали, як в українській розвідці відреагували на удар по аеродрому Енгельс.

У ніч проти 20 березня в російському місті Енгельс Саратовської області пролунали вибухи. У мережі повідомляли про "прильоти", а мешканці публікували "гучні" відео з вибухами.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що вибухи в Енгельсі були роботою Головного управління розвідки Міноборони. Результати бойової роботи уточнюються.

До речі, на початку січня 2024 року там також "збивали безпілотники", які внаслідок цього впали на території бази.

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Валерій Саратов
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