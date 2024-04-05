У Краснодарському краї нібито працювала ППО: були вибухи в районі аеродрому

У Єйську Краснодарського краю РФ були вибухи вночі 5 квітня. Гучно також було в районі аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHO .

"Крім гучних хлопків також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка", - повідомили на каналі.

Як розповіли джерелу місцеві жителі, вибухи були близько 3 години ночі. Також звуки пострілів були в районі місцевого аеродрому.

"Понад 10 вибухів пролунало над Єйськом у Краснодарському краї, за попередньою інформацією над містом працює ППО", - написали на каналі SHOT.

Аеродром Єйськ

У місті Єйськ розташований аеродром спільного базування. При ньому працює 570 авіаремонтний завод Міноборони РФ. На цей час цей аеродром є одним зі стратегічно важливих об'єктів, оскільки використовується росіянами для атак на території України.

Раніше ми писали, що партизани розвідали аеродром у Єйську, який використовує РФ для ударів по Україні.

До речі, цей аеродром неодноразово ставав мішенню для ударів у зв'язку з базуванням на ньому стратегічної авіації РФ. Наприклад, у лютому 2023 року в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи.

У середині жовтня 2022 року на житловий будинок російського міста Єйськ упав військовий літак. Загинули понад 10 людей.

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