В селі Липці окупанти облаштували катівню, яку називали "подвалом", у приміщенні так званої "народної міліції "ЛНР". В ній бойовики та російські військові незаконно ув'язнювали містян, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

Фото: СБУ виявила ще одну катівню на звільнених територіях Харківської області (ssu.gov.ua)

Згідно з даними СБУ, окупанти застосовували проти в'язнів тортури, після чого вивозили їх на територію Росії.

У рамках розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, - ред.) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням", - пише пресслужба СБУ.

Усі зібрані докази воєнних злочинів Росії будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Фото: СБУ виявила ще одну катівню на звільнених територіях Харківської області (ssu.gov.ua)