В селе Липцы оккупанты обустроили пыточную, которую называли "подвалом", в помещении так называемой "народной милиции "ЛНР". В ней боевики и российские военные незаконно удерживали горожан, которые отказывались сотрудничать с врагом.

Фото: СБУ обнаружила еще одну пыточную на освобожденных территориях Харьковской области (ssu.gov.ua)

Согласно данным СБУ, оккупанты применяли против узников пытки, после чего вывозили их на территорию России.

В рамках возбужденного ранее уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны - ред.) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для установления всего круга лиц, пострадавших от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательству над гражданским населением", - пишет пресс-служба СБУ.

Все собранные доказательства военных преступлений России будут переданы Международному уголовному суду в Гааге.

Фото: СБУ обнаружила еще одну пыточную на освобожденных территориях Харьковской области (ssu.gov.ua)