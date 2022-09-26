СБУ виявила ще одну катівню на звільнених територіях Харківської області
СБУ виявила ще одну катівню окупантів у Харківській області. Цього ж разу її облаштували у селі Липці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
В селі Липці окупанти облаштували катівню, яку називали "подвалом", у приміщенні так званої "народної міліції "ЛНР". В ній бойовики та російські військові незаконно ув'язнювали містян, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.
Фото: СБУ виявила ще одну катівню на звільнених територіях Харківської області (ssu.gov.ua)
Згідно з даними СБУ, окупанти застосовували проти в'язнів тортури, після чого вивозили їх на територію Росії.
У рамках розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, - ред.) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням", - пише пресслужба СБУ.
Усі зібрані докази воєнних злочинів Росії будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.
Фото: СБУ виявила ще одну катівню на звільнених територіях Харківської області (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ також виявили катівню й у Куп'янську. Окупанти знущались над людьми у приміщенні місцевої поліції.
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