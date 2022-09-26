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СБУ обнаружила еще одну пыточную на освобожденных территориях Харьковской области

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Понедельник 26 сентября 2022 11:27
СБУ обнаружила еще одну пыточную на освобожденных территориях Харьковской области Фото: СБУ обнаружила еще одну пыточную на освобожденных территориях Харьковской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ обнаружила еще одну пыточную оккупантов в Харьковской области. На этот раз ее обустроили в селе Липцы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В селе Липцы оккупанты обустроили пыточную, которую называли "подвалом", в помещении так называемой "народной милиции "ЛНР". В ней боевики и российские военные незаконно удерживали горожан, которые отказывались сотрудничать с врагом.

Фото: СБУ обнаружила еще одну пыточную на освобожденных территориях Харьковской области (ssu.gov.ua)

Согласно данным СБУ, оккупанты применяли против узников пытки, после чего вывозили их на территорию России.

В рамках возбужденного ранее уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны - ред.) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для установления всего круга лиц, пострадавших от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательству над гражданским населением", - пишет пресс-служба СБУ.

Все собранные доказательства военных преступлений России будут переданы Международному уголовному суду в Гааге.

Фото: СБУ обнаружила еще одну пыточную на освобожденных территориях Харьковской области (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ также обнаружили пыточную и в Купянске. Оккупанты издевались над людьми в помещении местной полиции.

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