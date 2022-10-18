СБУ виявила ще 12 осіб, які підтримали "референдум" у Донецькій області

"12 псевдодепутатів віком від 26 до 65 років взяли участь у засіданні так званої народної ради "ДНР" на підставі звернення "голови громадської палати" квазіреспубліки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, вони особисто позитивно "проголосували" і "ухвалили" фейковий закон "Про референдум "ДНР" з питання входження до складу РФ на правах суб’єкта РФ".

Пізніше це "голосування" дало старт так званій "ЦВК "ДНР" організувати та провести "референдум" на захоплених територіях Донецької області. 12 осіб отримали заочні підозри у вчинені наступних злочинів:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Колабораційна діяльність.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.