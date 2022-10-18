СБУ обнаружила еще 12 человек, поддержавших "референдум" в Донецкой области

"12 псевдодепутатов в возрасте от 26 до 65 лет приняли участие в заседании так называемого народного совета "ДНР" на основании обращения "главы общественной палаты" квазиреспублики", - говорится в сообщении.

По информации следователей, они лично положительно "проголосовали" и "приняли" фейковый закон "О референдуме "ДНР" по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ".

Позже это "голосование" дало старт так называемой "ЦИК "ДНР" организовать и провести "референдум" на захваченных территориях Донецкой области. 12 человек получили заочные подозрения в совершении следующих преступлений:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Коллаборационная деятельность.

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.