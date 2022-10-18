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СБУ обнаружила еще 12 человек, поддержавших "референдум" в Донецкой области

Фото: СБУ обнаружила еще 12 человек, поддержавших "референдум" в Донецкой области (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили 12 жителей Донецкой области, активно поддерживавших проведение "референдума" в регионе, за что им объявили подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"12 псевдодепутатов в возрасте от 26 до 65 лет приняли участие в заседании так называемого народного совета "ДНР" на основании обращения "главы общественной палаты" квазиреспублики", - говорится в сообщении.

По информации следователей, они лично положительно "проголосовали" и "приняли" фейковый закон "О референдуме "ДНР" по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ".

Позже это "голосование" дало старт так называемой "ЦИК "ДНР" организовать и провести "референдум" на захваченных территориях Донецкой области. 12 человек получили заочные подозрения в совершении следующих преступлений:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

  • Коллаборационная деятельность.

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей проходят "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Позже СБУ установила организаторов "референдума" в Донецкой и Луганской областях.

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