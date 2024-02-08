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СБУ виявила 3 схрони з російською зброєю, один із них облаштували біля Києва для ДРГ

Фото: СБУ виявила 3 схрони з російською зброєю, один із них облаштували біля Києва для ДРГ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України виявила три схрони з російською зброєю та вибухівкою. Один із них було вилучено поблизу Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Служба безпеки виявила у різних регіонах України три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Один з них рашисти залишили під час втечі з Київської області, щоб потім сховане озброєння могли використовувати російські ДРГ. Ще один тайник з бойовими засобами ураження, облаштований рецидивістом, що намагався продати їх криміналітету на заході України", - пише СБУ. 

Київська область 

Схрон було виявлено в Бучанському районі. Тайник облаштували під підлогою покинутої будівлі в одному із селищ поблизу столиці. Під час огляду вилучили: 

  • 5 гранатометів, у тому числі протитанкових;
  • 12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.

Встановлено, що схрон обладнали росіяни ще під час окупації населеного пункту. Під час втечі вони залишили тайник для диверсійно-розвідувальних груп. 

 

Фото: СБУ виявила 3 схрони з російською зброєю, один із них облаштували біля Києва для ДРГ (t.me/SBUkr)

Закарпатська область 

Викрито кримінальника, який відбуває покарання у виправній установі за незаконний збут зброї. До арешту він заховав арсенал засобів ураження поблизу місцевого кар’єру. Перебуваючи в тюрмі, він намагався продати приховане озброєння через власні зв'язки на "волі". 

Під час огляду було вилучено: 

  • велику партію тротилу і пластиду з електродетонаторами;
  • ⁠7 бойових гранат;
  • майже 600 набоїв до стрілецької зброї.

Вінницька область 

СБУ затримала торгівця зброєю, який планував продати криміналітету російський автомат Калашникова, понад тисячу набоїв та десяток бойових гранат. 

Російські ДРГ 

Як розповідав командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Росії ворог утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб, які постійно ведуть розвідку й здійснюють обстріли прикордонних районів. Зокрема активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демчинка, ворог й надалі використовує диверсантів, які намагаються зайти на нашу територію. Найактивнішим напрямком для ДРГ залишається Сумська область. Втім, випадки їх викриття не припиняються також у Харківській та Чернігівській областях.

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