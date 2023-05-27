В СБУ высказались об уникальной спецоперации, повредившей российские корабли в Севастополе

Повреждение четырех кораблей Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму в Севастопольской бухте в октябре прошлого года в результате атаки морских дронов было спецоперацией, автором которой выступала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Дмитрию Комарову для проекта " Год. За кадром. Глава СБУ ".

Он отметил, что эта успешная атака на флот российских захватчиков стала уникальной спецоперацией.

"Что касается ситуации с крымским флотом, а именно атаки водными боевыми дронами, то СБУ была автором того оперативного замысла и реализовывала его", - рассказал Малюк.

Данная операция проводилась СБУ совместно с Военно-морскими силами ВСУ, добавил он.

Атака на корабли ЧФ РФ в Севастопольской бухте

Во временно оккупированном Севастополе 29 октября 2022 года прогремели взрывы, после чего пропало электричество в районе Южной бухты. После этого гауляйтер Севастополя заявил об атаке БПЛА и надводного беспилотника, которую отбивают корабли ЧФ РФ в акватории Севастопольской бухты.

Тогда советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ, среди них десантный корабль и фрегат "Адмирал Макаров", носитель крылатых ракет "Калибр", с которого оккупанты обстреливали Украину.

Перед этим в Силах обороны предупреждали, что Черноморский флот РФ на фоне "бавовны" в Крыму практически находится в своеобразной "ловушке", так как оккупанты даже если и пожелают, то не имеют возможности его вывести из Черного моря, а только рассредоточить.

Добавим, что на днях, 24 мая, стало известно об атаке дронов на российский разведывательный корабль "Иван Хурс", находившийся в Черном море. В Минобороны РФ тогда заявили, что три беспилотных катера предприняли попытку атаковать суда, и что будто бы все цели были уничтожены. В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил "встречу" российского корабля "Иван Хурс" с нашим беспилотником, показав видео.