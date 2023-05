В СБУ высказались об уникальной спецоперации, повредившей российские корабли в Севастополе

Он отметил, что эта успешная атака на флот российских захватчиков стала уникальной спецоперацией.

"Что касается ситуации с крымским флотом, а именно атаки водными боевыми дронами, то СБУ была автором того оперативного замысла и реализовывала его", - рассказал Малюк.

Данная операция проводилась СБУ совместно с Военно-морскими силами ВСУ, добавил он.

Во временно оккупированном Севастополе 29 октября 2022 года прогремели взрывы, после чего пропало электричество в районе Южной бухты. После этого гауляйтер Севастополя заявил об атаке БПЛА и надводного беспилотника, которую отбивают корабли ЧФ РФ в акватории Севастопольской бухты.

Тогда советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ, среди них десантный корабль и фрегат "Адмирал Макаров", носитель крылатых ракет "Калибр", с которого оккупанты обстреливали Украину.

Перед этим в Силах обороны предупреждали, что Черноморский флот РФ на фоне "бавовны" в Крыму практически находится в своеобразной "ловушке", так как оккупанты даже если и пожелают, то не имеют возможности его вывести из Черного моря, а только рассредоточить.

Добавим, что на днях, 24 мая, стало известно об атаке дронов на российский разведывательный корабль "Иван Хурс", находившийся в Черном море. В Минобороны РФ тогда заявили, что три беспилотных катера предприняли попытку атаковать суда, и что будто бы все цели были уничтожены. В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил "встречу" российского корабля "Иван Хурс" с нашим беспилотником, показав видео.

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh