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СБУ вилучила в "Укрнафти" й "Укртатнафти" палива на майже 800 млн грн

Фото: СБУ вилучила в "Укрнафти" й "Укртатнафти" палива на майже 800 млн грн (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідування схеми колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта". Вилучили палива на майже 800 млн грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Під час обшуків на логістичних базах і складах компаній правоохоронці вилучили понад 16 тисяч тонн нафтопродуктів. Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн", - пише СБУ.

СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, який незаконно виводив попередній менеджмент компаній. Наразі ж вирішується питання щодо арешту вилучених нафтопродуктів й їх передачі на потреби Сил оборони.

"Встановлено, представники «Укртатнафти» впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. В подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку", - відзначає пресслужба.

Раніше СБУ разом з БЕБ викрили схему привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". Внаслідок цього було повідомлено про підозру головного бухгалтеру та колишньому директору "Укртатнафта", який наразі перебуває під вартою.

Фото: СБУ вилучила в "Укрнафти" й "Укртатнафти" палива на майже 800 млн грн (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ з БЕБ проводили обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського у справі махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".

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