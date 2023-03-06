"Во время обысков на логистических базах и складах компаний правоохранители изъяли более 16 тысяч тонн нефтепродуктов. Общая стоимость продукции составляет почти 800 млн грн", - пишет СБУ.

СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, который незаконно выводил предыдущий менеджмент компаний. Сейчас же решается вопрос об аресте изъятых нефтепродуктов и их передачи на нужды Сил обороны.

"Установлено, представители "Укртатнафты" в течение 2022 года отгружали топливо по адресам аффилированных компаний без отражения операций в налоговой отчетности. В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога", - отмечает пресс-служба.

Ранее СБУ вместе с БЭБ разоблачили схему присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топ-менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты". В результате было сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору "Укртатнафта", который сейчас находится под стражей.

Фото: СБУ изъяла у "Укрнафты" и "Укртатнафты" топлива почти на 800 млн грн (ssu.gov.ua)