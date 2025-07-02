СБУ викрила командування батальйону на розкраданні майже 100 млн гривень: деталі справи

Деталі справи

Загалом в Одеській області було ліквідовано одразу три схеми розкрадання оборонних коштів. Фігуранти продавали "бронь", підроблені посвідчення учасників бойових дій (УБД) та пальне, що призвело до збитків у розмірі майже 100 млн гривень.

Організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, який дислокований на території Одеської області. До "схеми" він залучив 4-х підлеглих, серед яких двоє його заступників.

"За однією зі "схем" вони фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких "послуг" з уникнення призову становила до 5 тисячі доларів США", - пише СБУ.

Фото: СБУ викрило командування батальйону на розкраданні майже 100 млн гривень (t.me/SBUkr)

Так звані "мобілізовані" ніколи не з'являлись на території режимного об'єкта, а в обмін - щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

Крім того, підозрювані торгували:

підробленими посвідченнями УБД;

пальним, яке призначалось для військової техніки.

Що загрожує

Про підозру повідомлено:

колишньому командиру батальйону;

діючим заступникам комбата;

заступнику комбата з тилу;

начальнику складу паливно-мастильних матеріалів;

командиру роти.

Усі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує 12 років тюрми.