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Комбата ЗСУ викрили на незаконній виплаті бойових: збитків на майже 1 млн гривень

Україна, П'ятниця 27 червня 2025 16:32
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Комбата ЗСУ викрили на незаконній виплаті бойових: збитків на майже 1 млн гривень Фото: командир батальйону "нагороджував" тилових (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Командира батальйону на Донеччині підозрюють у масштабній махінації з бойовими виплатами. За версією слідства, він незаконно оформив додаткову грошову винагороду трьом військовим, які перебували в тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин Донецької області, який організував незаконну виплату бойових надбавок на суму майже 1 млн гривень.

За даними слідства, у 2023 році троє військовослужбовців батальйону протягом трьох місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій, хоча фактично перебували в тилу.

Комбата ЗСУ викрили на незаконній виплаті бойових: збитків на майже 1 млн гривень

Повідомляється, що командир батальйону нібито особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млн гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Зауважимо, що раніше цього місяця на Київщині двоє офіцерів потрапили під слідство за підробку обставин смерті військового. Самогубство чоловіка приховали, аби родина загиблого отримала виплату у 15 мільйонів гривень.

Крім того, нещодавно стало відомо, що підприємця з Луганщини підозрюють у привласненні 35 мільйонів гривень, виділених на закупівлю обладнання для ЗСУ та тероборони.

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