СБУ викрила командування батальйону на розкраданні майже 100 млн гривень: деталі справи
Викрито командування батальйону в Одеській області, яке під час повномасштабної війни розікрало майже 100 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Деталі справи
Загалом в Одеській області було ліквідовано одразу три схеми розкрадання оборонних коштів. Фігуранти продавали "бронь", підроблені посвідчення учасників бойових дій (УБД) та пальне, що призвело до збитків у розмірі майже 100 млн гривень.
Організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, який дислокований на території Одеської області. До "схеми" він залучив 4-х підлеглих, серед яких двоє його заступників.
"За однією зі "схем" вони фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких "послуг" з уникнення призову становила до 5 тисячі доларів США", - пише СБУ.
Фото: СБУ викрило командування батальйону на розкраданні майже 100 млн гривень (t.me/SBUkr)
Так звані "мобілізовані" ніколи не з'являлись на території режимного об'єкта, а в обмін - щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.
Крім того, підозрювані торгували:
- підробленими посвідченнями УБД;
- пальним, яке призначалось для військової техніки.
Що загрожує
Про підозру повідомлено:
- колишньому командиру батальйону;
- діючим заступникам комбата;
- заступнику комбата з тилу;
- начальнику складу паливно-мастильних матеріалів;
- командиру роти.
Усі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Донецькій області підозрюють командира батальйону у масштабній махінації з бойовими виплатами.
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