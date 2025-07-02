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СБУ викрила командування батальйону на розкраданні майже 100 млн гривень: деталі справи

Середа 02 липня 2025 15:06
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СБУ викрила командування батальйону на розкраданні майже 100 млн гривень: деталі справи Ілюстративне фото: СБУ викрила командування батальйону на розкраданні майже 100 млн гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Викрито командування батальйону в Одеській області, яке під час повномасштабної війни розікрало майже 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Загалом в Одеській області було ліквідовано одразу три схеми розкрадання оборонних коштів. Фігуранти продавали "бронь", підроблені посвідчення учасників бойових дій (УБД) та пальне, що призвело до збитків у розмірі майже 100 млн гривень.

Організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, який дислокований на території Одеської області. До "схеми" він залучив 4-х підлеглих, серед яких двоє його заступників.

"За однією зі "схем" вони фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких "послуг" з уникнення призову становила до 5 тисячі доларів США", - пише СБУ.

Фото: СБУ викрило командування батальйону на розкраданні майже 100 млн гривень (t.me/SBUkr)

Так звані "мобілізовані" ніколи не з'являлись на території режимного об'єкта, а в обмін - щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

Крім того, підозрювані торгували:

  • підробленими посвідченнями УБД;
  • пальним, яке призначалось для військової техніки.

Що загрожує

Про підозру повідомлено:

  • колишньому командиру батальйону;
  • діючим заступникам комбата;
  • заступнику комбата з тилу;
  • начальнику складу паливно-мастильних матеріалів;
  • командиру роти.

Усі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Донецькій області підозрюють командира батальйону у масштабній махінації з бойовими виплатами.

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Служба безпеки України Одеса
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