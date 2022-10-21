СБУ викрила зрадника, який допомагав росіянам втікати від контрнаступу ЗСУ

Зазначається, що окрім цього зрадник здавав ворогу місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації території Лиманської громади.

"Ворожий поплічник показував агресорам будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Такі домоволодіння загарбники спочатку розграбовували, а потім розселяли в них особовий склад і маскували у дворах військову техніку", - додає пресслужба СБУ.

Під час контранаступу наших воїнів, зрадник допомагав окупантам втекти від ЗСУ лісовими стежками, після чого особисто переховувався від правосуддя.

"Проте співробітники СБУ одразу викрили його після деокупації району. За даними слідства, затриманим є мешканець селища Старий Караван", - пише СБУ.

Колаборант зливав усю необхідну інформацію окупантам для подальших масових репресій проти містян.

Фото: СБУ викрила зрадника, який допомагав росіянам втікати від ЗСУ під час контрнаступу (https://t.me/SBUkr/)