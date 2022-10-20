СБУ затримала блогера, який "злив" у мережу відео обстрілу Бурштинської ТЕС

Служба безпеки затримала блогера, який опублікував у мережі відео обстрілу Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Адміністратор одного з Telegram-каналів зняв на відео наслідки влучення ракет по об'єкту критичної інфраструктури та розмістив його на своєму каналі для збільшення числа передплатників.

Буквально за кілька хвилин відео підхопив канал, що має мільйонну аудиторію. А пізніше наслідки обстрілу вже були у російських пропагандистів.

"Встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не має наміру сприяти ворогові. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео може бути використане для коригування точності ударів", - зазначили у відомстві.

У Службі безпеки пояснили, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-"військори", а й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

Правоохоронці вкотре наголошують, що заборонено знімати та оприлюднювати відео наслідків влучень ворожих ракет та дронів по військових об'єктах та цивільній критичній інфраструктурі.

Як відомо, коригування ворожого вогню є злочином та карається законом.