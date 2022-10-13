Інформаторка РФ коригувала ворожі обстріли на Донбасі та отримала 9 років в'язниці
Інформаторка РФ передавала ворогу дані про ЗСУ та коригувала обстріли на Донбасі. Її засудили до 9 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Інформаторку затримали у Покровському районі. Жінка передавала окупантам дані про дислокацію ЗСУ та військової техніки.
СБУ встановила факти передачі ворогу:
- координат складу боєприпасів поблизу Покровська;
- інформації про чисельність підрозділу ЗСУ в районі;
- маршруту переміщення колони броньованої техніки та військового транспорту.
Інформаторка поставила під загрозу житті цілого підрозділу захисників. На щастя, українські військові вчасно змінили позиції.
Проти жінки відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Суд призначив їй покарання у вигляді 9 років за ґратами.
Вирок набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила митрополита однієї з єпархій Московського патріархату у Вінницькій області. Він виправдовував Росію та розпалював ворожнечу серед вірян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.