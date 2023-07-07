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СБУ викрила священника УПЦ МП на допомозі росіянам, відкрито провадження

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П'ятниця 07 липня 2023 14:01
СБУ викрила священника УПЦ МП на допомозі росіянам, відкрито провадження Фото: СБУ викрила священника УПЦ МП на допомозі росіянам, відкрито провадження (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Відкрито кримінальне провадження щодо настоятеля храму УПЦ МП у селищі Бородянка, який допомагав росіянам під час окупації частини Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"Наразі перевіряються дані про його можливе сприяння росіянам у примусовому вивезенні до білорусі майже 100 мешканців Київської області під час тимчасової окупації регіону", - пише пресслужба.

Також СБУ розслідує обставини функціонування російської катівні на території храму, якою опікується Віктор Талько. Згідно з попередніми даними слідства, клірик запропонував росіянам використовувати підвальне приміщення установи для ув'язнення учасників руху опору.

"Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року росіяни утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів", - відзначає СБУ.

Зокрема ініційовано лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів священника щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

Відповідно до ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, клірику загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що послушник Почаївської Успенської лаври, який виправдовував російську агресію проти України, отримав п'ять років ув'язнення.

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