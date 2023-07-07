СБУ разоблачила священника УПЦ МП на помощи россиянам, открыто производство

Открыто уголовное производство в отношении настоятеля храма УПЦ МП в поселке Бородянка, который помогал россиянам во время оккупации части Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Сейчас проверяются данные о его возможном содействии россиянам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона", - пишет пресс-служба.

Также СБУ расследует обстоятельства функционирования российской пыточной на территории храма, которой опекается Виктор Талько. Согласно предварительным данным следствия, клирик предложил россиянам использовать подвальное помещение учреждения для заключения участников движения сопротивления.

"Задокументировано, что только с 29 по 31 марта 2022 года россияне удерживали там 3-х украинских волонтеров, привезших гуманитарную помощь для местных жителей", - отмечает СБУ.

В частности инициирована лингвистическая экспертиза для проверки публичных призывов священника по поддержке российских захватчиков в войне против Украины.

Согласно ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, клирику грозит до 5 лет тюрьмы.