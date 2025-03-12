СБУ викрила шістьох агентів РФ, які підпалювали енергооб’єкти та військову техніку
СБУ затримала шістьох агентів РФ, які здійснювали підпали енергооб’єктів та військової техніки. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки України та Національна поліція затримали шістьох осіб, причетних до виконання підпалів за замовленням російських спецслужб у північних і центральних областях України.
За матеріалами справи, підпали спрямовувалися на енергооб’єкти "Укрзалізниці", адміністративні будівлі судів та військові автівки, що проходили техобслуговування після повернення з фронту.
Затриманими є місцеві жителі, яких окупанти завербували через Телеграм-канали, обіцяючи їм швидкі заробітки.
У Черкаській області 25-річний чоловік намагався підпалити будівлю місцевого суду, використовуючи легкозаймисту суміш. Інший підозрюваний знищив релейну шафу та трансформаторну підстанцію на важливій залізничній лінії, по якій курсують військові ешелони.
Київ
У Києві затримано двох осіб, які підпалили мікроавтобус ЗСУ в Печерському районі. Вони діяли в парі: один здійснював підпал, інший знімав це на відео для звітності перед російськими кураторами. Також у Святошинському районі столиці затримано пару, яка підпалила службове авто українського військовослужбовця.
Усі затримані підозрюються в терористичних актах, знищенні майна шляхом підпалу, незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами. Всі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала групу підпалювачів службових машин Сил оборони України, що діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
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