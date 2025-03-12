СБУ разоблачила шестерых агентов РФ, которые поджигали энергообъекты и военную технику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали шесть человек, причастных к выполнению поджогов по заказу российских спецслужб в северных и центральных областях Украины.

По материалам дела, поджоги направлялись на энергообъекты "Укрзализныци", административные здания судов и военные машины, которые проходили техобслуживание после возвращения с фронта.

Фото: Служба безопасности Украины

Задержанными являются местные жители, которых оккупанты завербовали через Телеграмм-каналы, обещая им быстрые заработки.

В Черкасской области 25-летний мужчина пытался поджечь здание местного суда, используя легковоспламеняющуюся смесь. Другой подозреваемый уничтожил релейный шкаф и трансформаторную подстанцию на важной железнодорожной линии, по которой курсируют военные эшелоны.

Киев

В Киеве задержаны два человека, которые подожгли микроавтобус ВСУ в Печерском районе. Они действовали в паре: один осуществлял поджог, другой снимал это на видео для отчетности перед российскими кураторами. Также в Святошинском районе столицы задержана пара, которая подожгла служебное авто украинского военнослужащего.

Фото: Служба безопасности Украины

Все задержанные подозреваются в террористических актах, уничтожении имущества путем поджога, незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами. Все подозреваемые находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.