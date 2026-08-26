СБУ викрила схему на ліках для Сил оборони на 80 мільйонів гривень

Як працювала схема

Правоохоронці затримали чотирьох представників комерційних структур у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Зловмисники скуповували препарати у виробників та імпортерів, після чого перепродували їх бюджетним медустановам. При цьому вони суттєво перевищували дозволену державою граничну 10-відсоткову надбавку.

Насамперед йдеться про життєво важливі медзасоби:

препарати для реанімації пацієнтів;

засоби для анестезіології та інтенсивної терапії;

ліки для лікування складних інфекцій.

Крім цього, учасники оборудки використовували підконтрольні підприємства для формування штучного податкового кредиту та подальшого переведення незаконних коштів у готівку.

Фото: СБУ викрила схему на ліках для ЗСУ (ssu.gov.ua)

Докази та затримання

Під час 16 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів виявлено:

комп’ютерну техніку, телефони та електронні носії;

чорнову документацію, печатки та банківські картки.

Чотирьом затриманим уже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою).

Наразі їм обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.