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СБУ викрила схему на ліках для Сил оборони на 80 мільйонів гривень

20:45 26.08.2026 Ср
2 хв
Ділки наживалися на реанімації та анестезії
aimg Сергій Козачук
Фото: СБУ викрила схему на ліках для ЗСУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

В Україні викрили масштабну схему продажу медикаментів для медзакладів та Сил оборони за штучно завищеними цінами. Оборудка завдала державному бюджету понад 80 млн гривень збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як працювала схема

Правоохоронці затримали чотирьох представників комерційних структур у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Зловмисники скуповували препарати у виробників та імпортерів, після чого перепродували їх бюджетним медустановам. При цьому вони суттєво перевищували дозволену державою граничну 10-відсоткову надбавку.

Насамперед йдеться про життєво важливі медзасоби:

  • препарати для реанімації пацієнтів;
  • засоби для анестезіології та інтенсивної терапії;
  • ліки для лікування складних інфекцій.

Крім цього, учасники оборудки використовували підконтрольні підприємства для формування штучного податкового кредиту та подальшого переведення незаконних коштів у готівку.

Фото: СБУ викрила схему на ліках для ЗСУ (ssu.gov.ua)

Докази та затримання

Під час 16 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів виявлено:

  • комп’ютерну техніку, телефони та електронні носії;
  • чорнову документацію, печатки та банківські картки.

Чотирьом затриманим уже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою).

Наразі їм обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ протидіє загрозам

Нагадаємо, нещодавно СБУ спільно з Нацполіцією затримала колишнього народного депутата, який організував корупційну схему для "ухилянтів".

За 10 тисяч доларів фігурант допомагав військовозобов'язаним отримувати фейкову інвалідність, залучивши для реалізації оборудки власні зв’язки у медичних закладах.

Окрім боротьби з корупційними злочинами, спецслужба працює над власною трансформацією та посиленням ефективності на фронті.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував нові операції СБУ проти Росії та наголосив на необхідності "очищення" внутрішньої структури відомства.

За словами глави держави, спецслужба має зосередитися на проведенні чітких завдань задля ослаблення ворога.

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