RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

СБУ разоблачила схему на лекарствах для Сил обороны на 80 миллионов гривен

20:45 26.08.2026 Ср
2 мин
Дельцы наживались на реанимации и анестезии
aimg Сергей Козачук
Фото: СБУ разоблачила схему на лекарствах для ВСУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

В Украине разоблачена масштабная схема продажи медикаментов для медучреждений и Сил обороны по искусственно завышенным ценам. Сделка нанесла государственному бюджету более 80 млн гривен ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как работала схема

Правоохранители задержали четырех представителей коммерческих структур в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

Злоумышленники скупали препараты у производителей и импортеров, после чего перепродавали их бюджетным медучреждениям. При этом они существенно превышали разрешенную государством предельную 10-процентную надбавку.

В первую очередь речь идет о жизненно важных медсредствах:

  • препараты для реанимации пациентов;
  • средства для анестезиологии и интенсивной терапии;
  • лекарства для лечения сложных инфекций

Кроме этого, участники сделки использовали подконтрольные предприятия для формирования искусственного налогового кредита и последующего обналичивания незаконных средств.

Фото: СБУ разоблачила схему на лекарствах для ВСУ (ssu.gov.ua)

Доказательства и задержания

В ходе 16 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов обнаружено:

  • компьютерная техника, телефоны и электронные носители;
  • черновую документацию, печати и банковские карты.

Четверым задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах организованной группой).

В настоящее время им выбирают меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ противодействует угрозам

Напомним, недавно СБУ совместно с Нацполицией задержала бывшего народного депутата, организовавшего коррупционную схему для "уклончан".

За 10 тысяч долларов фигурант помогал военнообязанным получать фейковую инвалидность, привлекая для реализации сделки собственные связи в медицинских учреждениях.

Помимо борьбы с коррупционными преступлениями спецслужба работает над собственной трансформацией и усилением эффективности на фронте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России и отметил необходимость "очищения" внутренней структуры ведомства.

По словам главы государства, спецслужба должна сосредоточиться на проведении четких задач по ослаблению врага.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныМошенническая схемаФармацевтические компании