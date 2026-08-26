СБУ разоблачила схему на лекарствах для Сил обороны на 80 миллионов гривен

В Украине разоблачена масштабная схема продажи медикаментов для медучреждений и Сил обороны по искусственно завышенным ценам. Сделка нанесла государственному бюджету более 80 млн гривен ущерба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Правоохранители задержали четырех представителей коммерческих структур в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.
Злоумышленники скупали препараты у производителей и импортеров, после чего перепродавали их бюджетным медучреждениям. При этом они существенно превышали разрешенную государством предельную 10-процентную надбавку.
В первую очередь речь идет о жизненно важных медсредствах:
Кроме этого, участники сделки использовали подконтрольные предприятия для формирования искусственного налогового кредита и последующего обналичивания незаконных средств.
Фото: СБУ разоблачила схему на лекарствах для ВСУ (ssu.gov.ua)
В ходе 16 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов обнаружено:
Четверым задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах организованной группой).
В настоящее время им выбирают меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно СБУ совместно с Нацполицией задержала бывшего народного депутата, организовавшего коррупционную схему для "уклончан".
За 10 тысяч долларов фигурант помогал военнообязанным получать фейковую инвалидность, привлекая для реализации сделки собственные связи в медицинских учреждениях.
Помимо борьбы с коррупционными преступлениями спецслужба работает над собственной трансформацией и усилением эффективности на фронте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России и отметил необходимость "очищения" внутренней структуры ведомства.
По словам главы государства, спецслужба должна сосредоточиться на проведении четких задач по ослаблению врага.