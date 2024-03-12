СБУ викрила "схеми для ухилянтів": серед фігурантів - посадовці медзакладів та адвокат

В Україні викрили нові "схеми", що допомагають чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України, співробітниками служби було затримано організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.

Вартість підробки. за даними СБУ, становила до 16 тисяч доларів.

Миколаївська область

Співробітниками служби було нейтралізовано злочинну групу, що торгувала фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Серед фігурантів - очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця - посадовиця лікарні. Вона фабрикувала медвисновки щодо наявності "тяжких захворювань" під час обстеження клієнтів.

Далі фальшивку передавали заступниці головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи, яка "підтверджувала діагнози" втікачів та призначала їм групи інвалідності.

Таким чином понад 15 ухилянтів планували скористатись даною схемою для виїзду до ЄС, але співробітники Служби безпеки запобігли втечі.

Полтавська область

В області було викрито місцевого адвоката, яка за гроші пропонувала втікачам від призову два варіанти "вирішення питання":

перший спосіб - надавала їм сфабриковані висновки ВЛК,

другий - вносила до інформаційної системи "Шлях" для виїзду за кордон як водіїв міжнародних рейсів.

Хмельницька область

В області, за даними СБУ, ліквідовано ще одну схему нелегальної міграції за кордон. До її організації причетні лікар-психіатр військового шпиталю та представниця військово-лікарської комісії, які продавали фіктивні довідки про "погане здоров’я".

Потім підроблені документи подавали до військкомату для "списання" потенційних призовників з військового обліку.

Прикарпаття

СБУ затримала "ділка", який "відмазував" ухилянтів від мобілізації.

Для цього чоловік продавав їм підроблені висновки про інвалідність, які отримував через власні зв’язки в одному з київських центрів медико-соціальної експертизи.

Львівська область

У Львові СБУ ліквідувала ще один канал втечі за кордон, що діяв під виглядом вантажних перевезень. Під час комплексних заходів затримано ділка, який оформлював своїх клієнтів водіями благодійного фонду.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно прикордонники затримали двох "спринетрів", які не змогли подолати протитранспортний рів.

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