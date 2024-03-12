СБУ разоблачила "схемы для уклонистов": среди фигурантов - чиновники медучреждений и адвокат

В Украине разоблачили новые "схемы", помогающие мужчинам призывного возраста незаконно выезжать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины, сотрудниками службы были задержаны организаторы сделок, которые продавали военнообязанным поддельные документы для побега в Евросоюз.

Стоимость подделки. по данным СБУ, составляла до 16 тысяч долларов.

Николаевская область

Сотрудниками службы была нейтрализована преступная группа, которая торговала фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Среди фигурантов - руководитель местного благотворительного фонда, которая подыскивала ухилянцев, и ее сообщница - чиновник больницы. Она фабриковала медвыводы о наличии "тяжелых заболеваний" при обследовании клиентов.

Далее фальшивку передавали заместительнице главврача областного центра медико-социальной экспертизы, которая "подтверждала диагнозы" беглецов и назначала им группы инвалидности.

Таким образом, более 15 уклонистов планировали воспользоваться данной схемой для выезда в ЕС, но сотрудники Службы безопасности предотвратили побег.

Полтавская область

В области был разоблачен местный адвокат, которая за деньги предлагала беглецам от призыва два варианта "решения вопроса":

первый способ - предоставляла им сфабрикованные выводы ВЛК,

второй - вносила в информационную систему "Путь" для выезда за границу как водителей международных рейсов.

Хмельницкая область

В области, по данным СБУ, ликвидирована еще одна схема нелегальной миграции за границу. К ее организации причастны врач-психиатр военного госпиталя и представительница военно-врачебной комиссии, которые продавали фиктивные справки о "плохом здоровье".

Затем поддельные документы подавали в военкомат для "списания" потенциальных призывников по военному учету.

Прикарпатье

СБУ задержала "дельца", который "отмазывал" уклонистов от мобилизации.

Для этого мужчина продавал им поддельные выводы об инвалидности, которые получал из-за собственных связей в одном из киевских центров медико-социальной экспертизы.

Львовская область

Во Львове СБУ ликвидировала еще один канал побега за границу, действовавший под видом грузовых перевозок. Во время комплексных мероприятий задержан дельца, который оформлял своих клиентов водителями благотворительного фонда.

По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Например, недавно пограничники задержали двух "спринетров", которые не смогли преодолеть противотранспортный ров.

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