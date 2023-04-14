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СБУ викрила ще 3 колаборантів в Харківській області, серед них чиновник райради

Фото: СБУ викрила ще 3 колаборантів в Харківській області, серед них чиновник райради (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України викрили ще трьох колаборантів в Харківській області. Серед них чиновники райради й "Начфін" колишньої окупаційної адміністрації Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Серед затриманих - двоє мешканців Вовчанського району, колишні посадовці органів місцевого самоврядування. Після окупації зрадники добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

"За це влітку минулого року їх призначили помічниками керівника "територіального управління" окупаційної адміністрації району. На цих "посадах" вони виконували вказівки агресора щодо підготовки і проведення псевдореферендуму на території захоплених громад", - пише пресслужба.

Для проведення псевдореферендумів зрадники особисто організовували збори місцевих жителів й агітували "проголосувати" на користь Кремля. У разі незгоди містянам погрожували репресіями з боку рашистів.

Зрадникам було повідомлено про підозру за статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 14 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

"Ще одним зловмисником виявився 55-річний мешканець селища Дворічна Куп’янського району, який після захоплення громади приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації", - додає СБУ.

В серпні минулого року зрадник добровільно погодився очолити створене агресором "управління фінансів" захопленого району. Колаборант організував роботу щодо наповнення "бюджету" окупантів, насамперед для потреб матеріально-технічного забезпечення окупаційних угруповань на східному фронті.

"Під час звільнення регіону колаборант втік до Харкова, де намагався "загубитися" та уникнути відповідальності. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", - пише пресслужба.

Фото: СБУ викрила ще 3 колаборантів в Харківській області, серед них чиновник райради (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що чергового зрадника затримали в Одесі. Колаборант надавав окупантам координати різних об'єктів й коригував удари "Шахедів".

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