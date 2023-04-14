СБУ разоблачила еще 3 коллаборанта в Харьковской области, среди них чиновник райсовета

Среди задержанных - двое жителей Волчанского района, бывшие чиновники органов местного самоуправления. После оккупации предатели добровольно пошли на сотрудничество с врагом.

"За это летом прошлого года их назначили помощниками руководителя "территориального управления" оккупационной администрации района. На этих "должностях" они выполняли указания агрессора по подготовке и проведению псевдореферендума на территории захваченных общин", - пишет пресс-служба.

Для проведения псевдореферендумов предатели лично организовывали собрание местных жителей и агитировали "проголосовать" в пользу Кремля. В случае несогласия горожанам угрожали репрессиями со стороны рашистов.

Предателям сообщали о подозрении по статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 14 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

"Еще одним злоумышленником оказался 55-летний житель поселка Двуречная Купянского района, который после захвата общины присоединился к рядам местной оккупационной администрации", - добавляет СБУ.

В августе прошлого года предатель добровольно согласился возглавить созданное агрессором "управление финансов" захваченного района. Коллаборант организовал работу по наполнению "бюджета" оккупантов, в первую очередь для нужд материально-технического обеспечения оккупационных группировок на восточном фронте.

"При освобождении региона коллаборант сбежал в Харьков, где пытался "потеряться" и избежать ответственности. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", - пишет пресс-служба.

Фото: СБУ разоблачила еще 3 коллаборантов в Харьковской области, среди них чиновник райсовета (ssu.gov.ua)