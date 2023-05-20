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СБУ викрила ще 12 агітаторів РФ. Один з них вимагав встановити пам'ятник Кадирову

Фото: СБУ викрила ще 12 російських інтернет-агітаторів (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України викрили ще 12 російських інтернет-агітаторів. Один з них вимагав встановлення пам’ятника голові Чечні Рамзану Кадирову в нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Полтавська область

8 років за ґратами загрожує двом пропагандистам. Один з них працівник місцевого підприємства критичної інфраструктури, який прославляв повномасштабне вторгнення в Україну. Інший - просував ідею встановлення в українських містах пам’ятників Кадирову.

Дніпропетровська область

Викрито колишнього місцевого комерсанта, який героїзував "вагнерівців" й виправдовував їхню участь в штурмі на сході України. Також поширював деструктивні "гасла" через інтернет й під час спілкування зі знайомими.

Донецька область

"Нейтралізовано цілий "осередок" проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило 4 мешканців регіону, які вихваляли бойовиків терористичних організацій "ЛДНР", задіяних на східному фронті", - пише пресслужба.

Кіровоградська область

Затримано мешканця Онуфрієвського району, який в соцмережі "Однокласники" називав деокупацію Херсона "незаконною".

Чернігівська область

Повідомлено про підозру двом агітаторам. В соцмережі вони розміщували пропагандистські дописи, які підхоплювали російські інтернет-групи. Син однієї з фігуранток є російським військовим, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.

Рівненська область

"Задокументовано підривну діяльність двох громадянок Росії, що мають посвідки на постійне проживання в Україні. У заборонених соцмережах вони дискредитували українських захисників та схвалювали злочини російських окупантів з Бурятії проти цивільного населення", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримала чоловіка, який передавав Росії інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу та розташування підрозділів ЗСУ в Чернівцях.

Також було оголошено про підозру мешканці Одеси, яка закликала людей підтримувати росіян

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