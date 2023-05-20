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СБУ разоблачила еще 12 агитаторов РФ. Один из них требовал установить памятник Кадырову

Фото: СБУ разоблачила еще 12 российских интернет-агитаторов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще 12 российских интернет-агитаторов. Один из них требовал установить памятника главе Чечни Рамзану Кадырову в нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Полтавская область

8 лет за решеткой грозит двум пропагандистам. Один из них работник местного предприятия критической инфраструктуры, который прославлял полномасштабное вторжение в Украину. Другой - продвигал идею установки в украинских городах памятников Кадырову.

Днепропетровская область

Разоблачен бывший местный коммерсант, который героизировал "вагнеровцев" и оправдывал их участие в штурме на востоке Украины. Также распространял деструктивные "лозунги" через интернет и во время общения со знакомыми.

Донецкая область

"Нейтрализован целый "центр" пророссийских интернет-агитаторов. В него входило 4 жителей региона, которые восхваляли боевиков террористических организаций "ЛДНР", задействованных на восточном фронте", - пишет пресс-служба.

Кировоградская область

Задержан житель Онуфриевского района, который в соцсети "Одноклассники" называл деоккупацию Херсона "незаконной".

Черниговская область

Сообщено о подозрении двум агитаторам. В соцсети они размещали пропагандистские сообщения, которые подхватывали российские интернет-группы. Сын одной из фигуранток является российским военным, с которым она находилась на постоянной связи.

Ровенская область

"Задокументирована подрывная деятельность двух гражданок России, имеющих вид на жительство в Украине. В запрещенных соцсетях они дискредитировали украинских защитников и одобряли преступления российских оккупантов из Бурятии против гражданского населения", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала мужчину, который передавал России информацию об объектах критической инфраструктуры, оборонно-промышленном комплексе и расположении подразделений ВСУ в Черновцах.

Также было объявлено о подозрении жительнице Одессы, призывающей людей поддерживать россиян

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