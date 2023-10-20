СБУ викрила російського поплічника, який фабрикував справу проти Тайри

Служба безпеки України викрила ще двох учасників терористичної організації "ДНР", які спільно з окупантами проводять масові переслідування мешканців тимчасово захопленого Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Один з фігурантів - зрадник Царенко Н.В., так званий "слідчий" окупаційної "генеральної прокуратури" в Донецьку, який фабрикував "справу" проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним "Тайра".
Після її викрадення у Маріуполі чоловік намагався "пришити" потерпілій "розстрільну статтю" за надання допомоги пораненим та евакуацію з міста дітей та жінок.
За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Харкова, який після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до тимчасово окупованої частини Донецької області.
Після початку повномасштабної війни він запропонував росіянам та їхнім гауляйтерам свою допомогу у вторгненні в Україну.
Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Ще однією фігуранткою виявилась мешканка Донецька, колишня посадовиця розформованої міліції, яка ще у 2014 році підтримала терористів на сході України.
За це ватажки ворожих угруповань призначили її "старшим інспектором "управління автомобільної інспекції МВС ДНР".
На цій "посаді" вона брала участь у незаконних обшуках автомобілів мешканців Донецька та примушувала місцевих водіїв "перереєстровувати" власні транспортні засоби на російські номери.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
Оскільки обидва фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Нагадаємо, СБУ викрила ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з окупантами після захоплення частини Харківської області.
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