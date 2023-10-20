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Добровільно співпрацював з окупантами. У Харківській області затримали ворожого пособника

Харківська область, П'ятниця 20 жовтня 2023 10:18
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Добровільно співпрацював з окупантами. У Харківській області затримали ворожого пособника Фото: у Харківській області СБУ затримала ворожого пособника (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України викрила ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з російськими окупантами після захоплення частини Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і погодився очолити створене ворогом місцеве "газорозподільне підприємство".

На цій "посаді" фігурант примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів. Крім того, він підказував командуванню російських військ локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району.

Також пособник ворога брав участь у підготовці об’єктів окупаційних органів та військових угруповань РФ до опалювального сезону минулого року.

Після звільнення Куп’янська чоловік намагався "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Добровільно співпрацював з окупантами. У Харківській області затримали ворожого пособника

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Вироки зрадникам України

Нагадаємо, раніше жителя Бахмута засудили до 15 років в'язниці за держзраду. Він здавав росіянам позиції українських військових, а також вербував шпигунів для співпраці з ФСБ.

Також повідомлялось, що мешканка Хмельницької області допомогла РФ завдати удару по Полонській громаді. Її засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

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