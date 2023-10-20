СБУ разоблачила российского пособника, который фабриковал дело против Тайры

Один из фигурантов - предатель Царенко Н.В., так называемый "следователь" оккупационной "генеральной прокуратуры" в Донецке, фабриковавший "дело" против украинской парамедикини Юлии Паевской с позывным "Тайра".

После ее похищения в Мариуполе мужчина пытался "пришить" потерпевшей "расстрельную статью" за оказание помощи раненым и эвакуацию из города детей и женщин.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Харькова, который после получения юридического образования в местном учебном заведении выехал во временно оккупированную часть Донецкой области.

После начала полномасштабной войны он предложил россиянам и гауляйтерам свою помощь во вторжении в Украину.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Еще одной фигуранткой оказалась жительница Донецка, бывшая чиновник расформированной милиции, которая еще в 2014 году поддержала террористов на востоке Украины.

За это главари вражеских группировок назначили ее "старшим инспектором" управления автомобильной инспекции МВД ДНР".

На этой должности она участвовала в незаконных обысках автомобилей жителей Донецка и заставляла местных водителей "перерегистрировать" собственные транспортные средства на российские номера.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Поскольку оба фигуранта скрываются от правосудия на временно оккупированной территории, продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.