СБУ викрила понад 50 агентів РФ серед військових ЗСУ: подробиці операцій

Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України системно викриває російську агентуру та викорінює злочинні схеми у Силах безпеки та оборони нашої держави.

З початку повномасштабної війни лише співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ викрили 207 агентів спецслужб РФ, які збирали інформацію про Сили оборони та військові обʼєкти України:

52 із них були діючими військовослужбовцями,

44 зрадники вже засуджені на термін від 12 до 15 років.

Деталі затримань

Екскомандир підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ, який "зливав" окупантам плани бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога отримав 15 років тюрми.

Служба безпеки затримала агента восени 2024 року. У зрадника вилучено засоби конспіративного зв’язку із доказами його контактів з куратором - кадровим співробітником воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ).

Загалом лише у 2025 році військова контррозвідка СБУ ліквідувала три ворожі агентурні мережі.

Зокрема, на Запоріжжі у серпні цього року викрито агентурну мережу російської спецслужби, до якої входив мобілізований та настоятель місцевого храму УПЦ (МП).

Зловмисники наводили російські авіабомби на локації Сил оборони та вербували нових кандидатів до ворожого осередку.

На Одещині затримано одразу чотирьох агентів ФСБ разом із резидентом (старшим агентом) групи. Вони коригували повітряні атаки рашистів по складах зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ.

Також фігуранти розвідували геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати ворожі удари в обхід вітчизняної ППО.

На Львівщині затримали 38-річну інформаторку, яка готувала координати для ракетно-дронових атак РФ по аеродромах з бойовими гелікоптерами ЗСУ.

Крім цього, військова контррозвідка СБУ запобігла розкраданню понад 44 млрд гривень у оборонній сфері.

Заблоковані схеми ухиленні від мобілізації

Як відомо, від початку повномасштабної війни Департамент військової контррозвідки СБУ заблокував 114 схем ухилення від мобілізації та припинив 222 факти незаконного обігу зброї та не допустив її вивезення із району бойових дій.

СБУ наголосила, що й надалі продовжує роботу із захисту національної безпеки України та вживає комплексних заходів, щоб притягнути всіх винних до відповідальності.

Окрім боротьби з агресором та його поплічниками всередині України, військова контррозвідка Служби безпеки також проводить спецоперації в тилу ворога та бере участь у бойових діях безпосередньо на лінії фронту.

Зокрема, з початку повномасштабної війни співробітники ДВКР СБУ уразили на полі бою 219 російських танків, 358 бойових броньованих машин, 318 артилерійських систем та 73 засоби радіоелектронної боротьби.