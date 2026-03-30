СБУ викрила очільника "Батьківщини" у Харківській області у "схемі" на мільйони (фото)

СБУ затримала керівника харківського осередку фракції "Батьківщина" - він разом із посадовцями держпідприємства попався на хабарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах та публікацію СБУ в Telegram .

За даними наших джерел, затриманий - Пономаренко Сергій Леонідович, очільник регіонального осередку "Батьківщина" на Харківщині.

Схема на мільйони: як це працювало

Слідчі СБУ спільно з Офісом Генерального прокурора викрили незаконну схему на Харківщині. До неї залучили керівника міжрегіонального офісу ДП "Ліси України", його підлеглого, посередника та місцевого партійного функціонера.

Учасники схеми вимагали гроші від підприємців, які перемагали на біржових торгах із закупівлі промислової деревини. За хабарі бізнесменам відвантажували елітні породи лісосировини замість звичайних пиломатеріалів, передбачених умовами відкритих торгів.

В одному з епізодів зловмисники вимагали 1,3 мільйона гривень за майже 200 кубометрів цінної деревини. Щоб приховати злочин, держслужбовці вносили неправдиві дані до офіційної документації.

Співробітники СБУ "взяли" всіх організаторів схеми в момент отримання останньої частини хабаря. Під час обшуків знайшли мобільні телефони та документи з доказами.

Підозра та можливий строк

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 5 ст. 191 - привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 3 ст. 368 - одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Усі фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Корупція в держструктурах

Корупційні схеми у держструктурах - не поодинокі випадки. Сьогодні ДБР затримало полковника Національної гвардії, який намагався підкупити медиків за шість тисяч доларів, щоб отримати фіктивну II групу інвалідності та звільнитися від служби.

Офіцера взяли в момент передачі першої частини суми - трьох тисяч доларів. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.