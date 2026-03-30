СБУ разоблачила главу "Батькивщины" в Харьковской области в "схеме" на миллионы (фото)

СБУ задержала руководителя харьковской ячейки фракции "Батькивщина" - он вместе с чиновниками госпредприятия попался на взятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и публикацию СБУ в Telegram .

По данным наших источников, задержанный - Пономаренко Сергей Леонидович, глава региональной ячейки "Батькивщина" на Харьковщине.

Схема на миллионы: как это работало

Следователи СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили незаконную схему в Харьковской области. К ней привлекли руководителя межрегионального офиса ГП "Леса Украины", его подчиненного, посредника и местного партийного функционера.

Участники схемы требовали деньги от предпринимателей, которые побеждали на биржевых торгах по закупке промышленной древесины. За взятки бизнесменам отгружали элитные породы лесосырья вместо обычных пиломатериалов, предусмотренных условиями открытых торгов.

Фото: руководителя харьковской ячейки "Батькивщина" поймали на взятке (источники РБК-Украина)

В одном из эпизодов злоумышленники требовали 1,3 миллиона гривен за почти 200 кубометров ценной древесины. Чтобы скрыть преступление, госслужащие вносили ложные данные в официальную документацию.

Сотрудники СБУ "взяли" всех организаторов схемы в момент получения последней части взятки. Во время обысков нашли мобильные телефоны и документы с доказательствами.

Подозрение и возможный срок

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 5 ст. 191 - присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением;

ч. 3 ст. 368 - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Все фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Коррупция в госструктурах

Коррупционные схемы в госструктурах - не единичные случаи. Сегодня ГБР задержало полковника Национальной гвардии, который пытался подкупить медиков за шесть тысяч долларов, чтобы получить фиктивную II группу инвалидности и освободиться от службы.

Офицера взяли в момент передачи первой части суммы - трех тысяч долларов. Ему грозит до восьми лет заключения.