СБУ викрила нові схеми для "ухилянтів". Затримали депутата і голову ВЛК

Правоохоронці ліквідували ще чотири схеми з незаконного виїзду за кордон чоловіків та ухилення від мобілізації. Серед затриманих виявився голова ВЛК і депутат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
У Тернопільській області було заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони.
Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.
На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи "Шлях". Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.
В Одеській області правоохоронці затримали голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я.
Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог із місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.
На Прикарпатті було нейтралізовано злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)
Зловмисники переправляли "ухилянтів" до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.
Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.
А в Черкаській області було затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" в лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.
У СБУ уточнили, що вартість "послуг" у всіх схемах становила до 12 тисяч доларів.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, що ще в грудні 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив про потребу мобілізації додаткових 450-500 тисяч людей. Пізніше в Генштабі, коли головкомом був Валерій Залужний, заявили, що військові не робили такого окремого запиту на цифри.
Пізніше вже новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що завдяки перерозподілу навантаження між окремими частинами й підрозділами Сил оборони і проведення огляду можливостей українського війська вдалося "суттєво зменшити" потреби у мобілізації резервістів.
Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль теж підтвердив, що Україна не потребує мобілізації 500 тисяч осіб. За його словами, обсяг набору нових мобілізованих може бути меншим.
Разом з тим наразі в Україні працюють над новим законопроектом про мобілізацію, який суттєво змінить правила військового обліку та проходження служби у лавах Сил оборони під час воєнного стану. Очікується, що Верховна Рада може почати розгляд фінального проєкту документа найближчими днями.
Детально про новий закон та можливі терміни його ухвалення - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.