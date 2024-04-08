СБУ разоблачила новые схемы для "уклонистов". Задержали депутата и главу ВВК

Схема от депутата

В Тернопольской области был заблокирован канал нелегальной миграции, который организовал депутат местного сельсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ его мобилизовали в одну из воинских частей Сил обороны.

Во время военной службы он начал подделывать письма-обоснования на беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов якобы для нужд украинских защитников.

На основании поддельных писем потенциальных призывников вносили в систему "Шлях". Впоследствии они беспрепятственно выезжали за пределы нашего государства.

Задержание председателя ВВК

В Одесской области правоохранители задержали председателя районной военно-врачебной комиссии, который продавал фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Подыскивать клиентов помогал посредник. Им оказался врач-травматолог из местной больницы, которого сотрудники СБУ задержали еще в начале этого года.

Какие еще схемы удалось разоблачить

На Прикарпатье была нейтрализована преступная группировка, которая действовала на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Злоумышленники переправляли "уклонистов" в соседнюю страну вплавь через реку Тиса или лесными тропами в обход пунктов пропуска.

Для этого фигуранты заранее готовили соответствующие "маршруты" и инструктировали беглецов об их действиях во время незаконного пересечения госграницы.

А в Черкасской области был задержан основатель местного благотворительного фонда, который торговал "должностями" в рядах организации для выезда за пределы Украины под видом волонтеров.

Продолжается расследование

В СБУ уточнили, что стоимость "услуг" во всех схемах составляла до 12 тысяч долларов.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.