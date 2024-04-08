СБУ разоблачила новые схемы для "уклонистов". Задержали депутата и главу ВВК

Правоохранители ликвидировали еще четыре схемы по незаконному выезду за границу мужчин и уклонению от мобилизации. Среди задержанных оказался председатель ВВК и депутат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
В Тернопольской области был заблокирован канал нелегальной миграции, который организовал депутат местного сельсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ его мобилизовали в одну из воинских частей Сил обороны.
Во время военной службы он начал подделывать письма-обоснования на беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов якобы для нужд украинских защитников.
На основании поддельных писем потенциальных призывников вносили в систему "Шлях". Впоследствии они беспрепятственно выезжали за пределы нашего государства.
В Одесской области правоохранители задержали председателя районной военно-врачебной комиссии, который продавал фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Подыскивать клиентов помогал посредник. Им оказался врач-травматолог из местной больницы, которого сотрудники СБУ задержали еще в начале этого года.
На Прикарпатье была нейтрализована преступная группировка, которая действовала на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
Злоумышленники переправляли "уклонистов" в соседнюю страну вплавь через реку Тиса или лесными тропами в обход пунктов пропуска.
Для этого фигуранты заранее готовили соответствующие "маршруты" и инструктировали беглецов об их действиях во время незаконного пересечения госграницы.
А в Черкасской области был задержан основатель местного благотворительного фонда, который торговал "должностями" в рядах организации для выезда за пределы Украины под видом волонтеров.
В СБУ уточнили, что стоимость "услуг" во всех схемах составляла до 12 тысяч долларов.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, что еще в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил о необходимости мобилизации дополнительных 450-500 тысяч человек. Позже в Генштабе, когда главком был Валерий Залужный, заявили, что военные не делали такого отдельного запроса на цифры.
Позже уже назначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что благодаря перераспределению нагрузки между отдельными частями и подразделениями Сил обороны и проведению обзора возможностей украинской армии удалось "существенно уменьшить" потребности в мобилизации резервистов.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль тоже подтвердил, что Украина не нуждается в мобилизации 500 тысяч человек. По его словам, объем набора новых мобилизованных может быть меньше.
Вместе с тем, сейчас в Украине работают над новым законопроектом о мобилизации, который существенно изменит правила военного учета и прохождения службы в рядах Сил обороны во время военного положения. Ожидается, что Верховная Рада может начать рассмотрение финального проекта документа в ближайшие дни.
Подробно о новом законе и возможных сроках его принятия - читайте в материале РБК-Украина.
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