СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на колабораціонізмі: що відомо

За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про митрополита Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП Іонафана.

Фото: СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на колабораціонізмі (ssu.gov.ua)

"Спільно із слідчими Національної поліції України в рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці встановлено, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії Росії", - пише пресслужба СБУ.

У своєму інтернет-ресурсі митрополит оприлюднював публікації, в яких закликав до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Експертиза СБУ підтвердила протиправний характер діяльності митрополита.

Під час обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні термінали,

друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;

інші речові докази, які направлено на експертизу.

Фото: СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на колабораціонізмі (ssu.gov.ua)

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру митрополиту в рамках кримінального провадження за ст. 161 КК України - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Досудове розслідування продовжується.