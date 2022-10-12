СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на коллаборационизме: что известно

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Ионафане.

Фото: СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на коллаборационизме (ssu.gov.ua)

"Совместно со следователями Национальной полиции Украины в рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности установлено, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России", - пишет пресс-служба СБУ.

В своем интернет-ресурсе митрополит обнародовал публикации, в которых призывал к разжиганию межконфессиональной розни.

Экспертиза СБУ подтвердила противоправный характер митрополитской деятельности.

Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

компьютерную технику и мобильные терминалы,

печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;

другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

Фото: СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на коллаборационизме (ssu.gov.ua)

Решается вопрос касаемо сообщения о подозрении митрополиту в рамках уголовного производства по ст. 161 УК Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам.

Досудебное расследование продолжается.