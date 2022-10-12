СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на коллаборационизме: что известно

Служба безопасности Украины разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области на работе в интересах Российской Федерации. Он оправдывал агрессию страны-оккупанта и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Ионафане.
Фото: СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на коллаборационизме (ssu.gov.ua)
"Совместно со следователями Национальной полиции Украины в рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности установлено, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России", - пишет пресс-служба СБУ.
В своем интернет-ресурсе митрополит обнародовал публикации, в которых призывал к разжиганию межконфессиональной розни.
Экспертиза СБУ подтвердила противоправный характер митрополитской деятельности.
Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:
Фото: СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на коллаборационизме (ssu.gov.ua)
Решается вопрос касаемо сообщения о подозрении митрополиту в рамках уголовного производства по ст. 161 УК Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала соратник бывшего нардепа Ильи Кивы, корректировавшего ракетные удары по Днепру.
Также недавно была ликвидирована преступная группировка, которой руководил вышеупомянутый нардеп-предатель. Банда расшатывала ситуацию в стране, а после начала войны организовала наркобизнес.
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