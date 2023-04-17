СБУ викрила мережу проросійських інтернет-агітаторів, серед яких інженер "Антонова"

Зазначається, що зловмисники публічно підтримували збройну агресію РФ проти України та закликали до зміни кордонів нашої країни. Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Більшу частину деструктивного контенту вони "підхоплювали" з інтернет-ресурсів РФ.

Так, у Києві:

затримали провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства "Антонов". На російських інтернет-платформах "Вконтакте" та "Одноклассники" він періодично поширював відео з виступами Рамзана Кадирова, який закликав до "приєднання" захоплених районів України до складу Росії.

В Івано-Франківській області:

до 5 років 6 місяців тюрми засуджено жительку Калуша, яка виправдовувала агресію РФ та пропонувала видати росіянам "головних бандерівців".

На Закарпатті:

затримано мешканця Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в окупованих районах на півдні та сході України.

До того ж, в області викрили двох ворожих агітаторів з Білорусі, які мали посвідки на проживання в Україні. За даними слідства, вони створили декілька пропагандистських акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.

У Запоріжжі:

повідомили про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв росіян та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу: