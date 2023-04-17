СБУ викрила мережу проросійських інтернет-агітаторів, серед яких інженер "Антонова"

Служба безпеки України виявила міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів, до складу якої входило 6 пропагандистів. Серед них був і посадовець державного підприємства "Антонов".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що зловмисники публічно підтримували збройну агресію РФ проти України та закликали до зміни кордонів нашої країни. Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Більшу частину деструктивного контенту вони "підхоплювали" з інтернет-ресурсів РФ.
Так, у Києві:
затримали провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства "Антонов". На російських інтернет-платформах "Вконтакте" та "Одноклассники" він періодично поширював відео з виступами Рамзана Кадирова, який закликав до "приєднання" захоплених районів України до складу Росії.
В Івано-Франківській області:
до 5 років 6 місяців тюрми засуджено жительку Калуша, яка виправдовувала агресію РФ та пропонувала видати росіянам "головних бандерівців".
На Закарпатті:
затримано мешканця Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в окупованих районах на півдні та сході України.
До того ж, в області викрили двох ворожих агітаторів з Білорусі, які мали посвідки на проживання в Україні. За даними слідства, вони створили декілька пропагандистських акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.
У Запоріжжі:
повідомили про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв росіян та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.
За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу:
Нагадаємо, двом особам повідомили про підозру через можливу розтрату 18 млн гривень коштів "Антонова".
Окрім того, колишньому керівництву заводу "Антонов" оголосили підозру через дії, які могли призвести до знищення літака АН-225 "Мрія".
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