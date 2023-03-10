Винні у знищенні "Мрії". Екс-керівникам заводу "Антонов" оголосили підозру

СБУ оголосила підозру колишньому гендиректору "Антонова", його заступнику та начальнику підрозділу з авіабезпеки.

Слідство встановило, що у період січня-лютого 2022 року посадовці не допускали бійців Національної гвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Керівництво заводу прямо перешкоджало військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди.

"Такі дії підозрюваних призвели до загибелі людини та спричинення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості ще двом особам. Знищення літака АН-225 "Мрія", пошкодження інших літаків і автотранспортних засобів підприємства", - йдеться у повідомленні.

Колишнім керівникам оголосили підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 ККУ. Двом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо оголошення у розшук колишнього заступника гендиректора, який переховується. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Фото: СБУ оголосила підозру екс-керівникам "Антонова" (ssu.gov.ua)