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Винні у знищенні "Мрії". Екс-керівникам заводу "Антонов" оголосили підозру

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Київ, П'ятниця 10 березня 2023 09:27
Винні у знищенні "Мрії". Екс-керівникам заводу "Антонов" оголосили підозру Фото: СБУ оголосила підозру екс-керівникам "Антонова" через знищення "Мрії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Колишньому керівництву заводу "Антонов" оголосили підозру. Дії чиновників призвели до знищення легендарного літака АН-225 "Мрія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України та Офіс генпрокурора.

СБУ оголосила підозру колишньому гендиректору "Антонова", його заступнику та начальнику підрозділу з авіабезпеки.

Слідство встановило, що у період січня-лютого 2022 року посадовці не допускали бійців Національної гвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Керівництво заводу прямо перешкоджало військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди.

"Такі дії підозрюваних призвели до загибелі людини та спричинення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості ще двом особам. Знищення літака АН-225 "Мрія", пошкодження інших літаків і автотранспортних засобів підприємства", - йдеться у повідомленні.

Колишнім керівникам оголосили підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 ККУ. Двом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо оголошення у розшук колишнього заступника гендиректора, який переховується. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Фото: СБУ оголосила підозру екс-керівникам "Антонова" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, на Волині затримали співробітницю СБУ, яка заперечувала звірства окупантів у Бучі.

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