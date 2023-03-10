Розтрата коштів заводу "Антонов": двом особам повідомили про підозру

Сьогодні, 10 березня, двом особам повідомлено про підозру через розтрату 18 млн гривень коштів державного підприємства "Антонов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ .

Сьогодні НАБУ і САП повідомили колишньому посадовцю заводу "Антонов", який входить до складу ДК "Укроборонпром", та директору адвокатського об’єднання про підозру у розтраті понад 18 мільйонів гривень коштів ДП та складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

В НАБУ повідомили, що йдеться про:

ексдиректора з правових питань ДП "Антонов";

директора адвокатського об’єднання.

За даними слідства, у липні 2018 року адвокатське об’єднання в межах договору про надання юридичних послуг мало допомогти ДП "Антонов" стягнути заборгованість зі збанкрутілого АТ "Брокбізнесбанк" за депозитним договором, загальний обсяг якої становив понад 347 млн гривень. Частина цієї заборгованості була забезпечена іпотекою (нежитловою будівлею у Києві, оціночна вартість якої становила понад 120 млн гривень).

У грудні 2018 року будівлю передали ДП "Антонов" як часткове стягнення заборгованості.

Згідно з укладеним договором та додатковою угодою до нього, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги мала становити 5% від вартості переданого, проте нереалізованого майна. Натомість тодішній директор з правових питань ДП "Антонов" за змовою з директором адвокатського об’єднання погодив оплату послуг у завищеному розмірі - майже 10% від оціночної вартості будівлі.

Згодом, у травні 2021 року, на виконання законів України та розпорядження уряду нежитлову будівлю передали до сфери управління іншого державного органу. Тоді вона вже коштувала понад 212 млн гривень На цю суму були списані власні боргові зобов’язання ДП "Антонов" перед державою.

Після того тодішній директор з правових питань ДП "Антонов", перебуваючи у змові з директором адвокатського об’єднання, погодив юридичній фірмі оплату додаткових 11 млн гривень внаслідок передачі будівлі до ВАКС.

У результаті дій підозрюваних держпідприємству завдано понад 18 млн гривень збитків.

Нині ж у разі доведення провини їм обом загрожує до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Оскільки місцеперебування осіб не встановлено, про підозру їм повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.