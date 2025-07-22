СБУ викрила "крота" в елітному підрозділі НАБУ: суд обрав йому запобіжний захід

Згідно з даними джерел РБК-Україна, мова йде про співробітника НАБУ Віктора Гусарова.

Деталі справи

Як пише Офіс генерального прокурора, куратором затриманого працівника НАБУ був Дмитро Іванцов - заступник керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича, який ще у лютому 2014-го допомагав останньому перебратись до Росії, а сам залишився на території тимчасово окупованого Криму.

"Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян. Персональну інформацію витягував зі закритої бази даних правоохоронних органів України", - додає Офіс генпрокурора.

Наразі задокументовано більше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом. За кожну "операцію" зрадник отримував кошти.

Під час обшуків у Гусарова вилучили телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором. Йому повідомили про підозру за двома статтями:

за ч. 1 ст. 111 - державна зрада;

ч. 3 ст. 362 - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Засідання суду

Під час засідання Шевченківського районного суду Гусарову було обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативної варти на строк 60 діб.