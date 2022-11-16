СБУ викрила колаборантку, що вербувала кадри у Балаклії

Співробітники СБУ встановили, що 55-річна мешканка Балаклії добровільно пішла на співпрацю з російськими окупаційними військами. У червні вона пристала на пропозицію ворога та очолила відділ кадрового забезпечення при окупаційній "адміністрації" загарбників.

"З червня до вересня зловмисниця виконувала обов'язки, передбачені трудовим договором, який вона підписала з незаконно призначеним головою тимчасової цивільної адміністрації на окупованій території Балаклійської ОТГ. За даними слідства ворожа пособниця керувала діяльністю відділу, брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, приймала працівників на роботу до тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія", - йдеться у повідомленні СБУ.

Колаборантку виявили і затримали під час оперативних дій у деокупованих районах Харківської області. Їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.